19 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Nuovi riconoscimenti per la Vespa, che con i suoi 75 anni di storia e 19 milioni di esemplari prodotti, si aggiudica anche il prestigioso riconoscimento dei Webby Awards per il sito web Vespa.com, nella categoria "Websites and Mobile Sites: Car Sites & Car Culture"

Promossi dalla International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), la principale organizzazione internazionale che premia l'eccellenza su Internet, i Webby Awards sono stati definiti "Internet's highest honor" dal New York Times. Alla 25esima edizione sono state presentate circa 13.500 candidature da oltre 70 Paesi raccogliendo oltre 2,2 milioni di voti.

"Vespa.com definisce un nuovo standard dell'innovazione e creatività su Internet", spiega Claire Graves, Executive Director de The Webby Awards, aggiungendo che "questo premio testimonia l'abilità, ingegnosità e la visione internazionale del Gruppo Piaggio, di cui il brand Vespa è parte".

Il sito della Vespa è una piattaforma interattiva, realizzata con le tecnologie più evolute e spazia da temi più istituzionali al lifestyle, riservando grande attenzione all'accessibilità. Il sito è disegnato per dare una copertura worldwide al brand, presente in oltre 50 Paesi, ed offre 10 servizi customer-oriented.

La giuria dei Webby Awards è composta da esperti della comunicazione e dell'intrattenimento di fama mondiale, tra cui Mitchell Baker (Presidente e CEO di Mozilla Corporation), Paola Antonelli (Senior Curator del MOMA), Shereen Marisol Meraji (NPR's Code Switch), Tiffany Rolfe (Global Chief Creative Officer di R/GA), Vinton Cerf (informatico americano, uno dei "padri di Internet"), D-Nice (DJ e fondatore del Club Quarantine), Desus Nice (co-host di Desus & Mero su Showtime), Michael Aragon (SVP of Content di Twitch) Richard Ting (Senior Director del Product Design di Twitter) e i fondatori di Verzuz, Swizz Beatz e Timbaland.