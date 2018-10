Il settore viaggi e intrattenimento in forte ribasso (-2,43%), netto calo registrato da Juventus

(Teleborsa) - Il Comparto viaggi e intrattenimento continua la seduta all'insegna delle vendite nonostante la cautela evidenziata dall'EURO STOXX Travel & Leisure.



Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a quota 41.496,37, in contrazione di 998,71 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto viaggi e intrattenimento europeo prosegue in tono cautamente positivo a 184,08, dopo aver avviato la seduta a 183,95.



Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, retrocede molto Juventus, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,78%.



Spicca la prestazione negativa di Autogrill, che scende dell'1,37%.



Tra le small-cap di Milano, rosso per i Grandi Viaggi, che sta segnando un calo dell'1,23%.



S.S. Lazio scende dell'1,19%.