Il settore utility italiano si è mosso in territorio positivo (+3,18%)

(Teleborsa) - Rally per il comparto utility in Italia, anticipato dall'ottima performance dell'EURO STOXX Utilities.Il FTSE Italia Utilities ha aperto a quota 24.700,54 e ha chiuso a 25.090,71, balzando del 3,18% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice Utilities dell'Area Euro si è attestato a 267,37 dopo un avvio a quota 261,9.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, brillante rialzo per Enel, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,37%.Prepotente rialzo per Italgas, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,91% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per Terna, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,84%.Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto utility, grande giornata per Falck Renewables, che mette a segno un rialzo del 5,47%.Ottima performance per ERG, che ha chiuso in rialzo del 5,20%.Seduta decisamente positiva per Ascopiave, che ha terminato in rialzo del 2,89%.Tra le small-cap di Milano, brilla Ternienergia, chiudendo la seduta con un aumento del 7,55%.Risultato positivo per Edison R, che lievita dell'1,32%.Rialzo marcato per Alerion, che archivia la sessione in utile dell'1,05% sui valori precedenti.