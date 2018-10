Il settore utility italiano in rialzo (+1,01%). Enel +1,39%

(Teleborsa) - Il Comparto utility in Italia si muove all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall'EURO STOXX Utilities.



Il FTSE Italia Utilities ha aperto a 24.727,82, in aumento di 251,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice Utilities dell'Area Euro continua a viaggiare sotto la parità a 268,45, dopo aver avviato la seduta 268,31.



Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice utility, seduta positiva per Enel, che avanza bene dell'1,39%.



Ben comprata Italgas che segna un forte rialzo dell'1,06%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, avanza Alerion che guadagna bene, con una variazione dell'1,72%. © RIPRODUZIONE RISERVATA