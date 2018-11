Il settore servizi per la finanza in territorio positivo (+1,38%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per il comparto dei servizi finanziari in Italia che segue l'andamento prudente evidenziato dall'EURO STOXX Financial Services.Il FTSE Italia Financial Services ha aperto a 72.893,34 in aumento di 1.003,4 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto servizi per la finanza europeo prosegue con cautela a 421,89, dopo aver avviato la seduta a 420,67.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, protagonista Banca Generali, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,05%.Azimut avanza dell'1,19%.Si muove in territorio positivo Banca Mediolanum, mostrando un incremento dell'1,17%.Tra le azioni del Ftse MidCap, brillante rialzo per Tamburi, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,26%.Brilla Anima Holding, con un forte incremento (+2,11%).Si muove in modesto rialzo Banca Farmafactoring, evidenziando un incremento dello 0,70%.Tra le small-cap di Milano, prepotente rialzo per Lventure Group, che mostra una salita bruciante del 3,54% sui valori precedenti.Ottima performance per Conafi, che registra un progresso del 2,04%.Denaro su Tecnoinvestimenti, che registra un rialzo dell'1,89%.