Il Settore infrastrutture e impiantistica prosegue la serie positiva iniziata mercoledì scorso (+1,68%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il settore infrastrutture e impiantistica, mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell'EURO STOXX Industrial Goods & Services.Il comparto beni industriali a Milano ha aperto a quota 31.246,64, con un salto di 516,19 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che guadagna appena lo 0,33%.Tra i titoli del FTSE MIB, vigoroso rialzo per Prysmian, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,66%.Grande giornata per CNH Industrial, che mette a segno un rialzo del 2,77%.Seduta positiva per Leonardo, che avanza bene e porta a casa un +1,09%.Tra le mid-cap italiane, ottima performance per Biesse, che ha chiuso in rialzo del 6,90%.Seduta decisamente positiva per El.En, che ha terminato in rialzo del 4,85%.Brilla Cerved Group, chiudendo la seduta con un aumento del 3,83%.Tra le azioni del Ftse SmallCap, effervescente D'Amico, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 9,97%.Protagonista Openjobmetis, tra i titoli del FTSE Italia Star, che chiude la seduta con un rialzo del 5,43%.Brillante rialzo per Nice, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,70%.