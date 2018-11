Il settore infrastrutture e impiantistica marcia in positivo (+1,11%), notevole balzo in avanti per Openjobmetis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Comparto beni industriali a Milano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Industrial Goods & Services.Il FTSE Italia Industrial Goods & Services ha aperto a 30.304,88, e si è poi portato a quota 30.534,25, in aumento dell'1,11% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica prosegue in territorio positivo a 786,61, dopo aver avviato la seduta a 778,71.Nel listino principale, rialzo per Prysmian, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,67%.Leonardo avanza dell'1,29%.Performance modesta per CNH Industrial, che mostra un moderato rialzo dello 0,92%.Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, grande giornata per Interpump, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,21%.Brilla Fincantieri, con un forte incremento (+3,02%).Ottima performance per Sias, che registra un progresso del 2,65%.Tra le azioni del Ftse SmallCap, ottima performance per Openjobmetis, che scambia in rialzo del 5,61%.Exploit di Avio, che mostra un rialzo del 3,60%.Su di giri Biancamano (+3,35%).