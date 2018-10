Il settore costruzioni a Milano si è mosso verso il basso (-3,68%), flessione scomposta per Buzzi Unicem

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Andamento depresso per l'indice del settore costruzioni italiano. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Construction & Materials.Il FTSE Italia Construction & Materials ha chiuso la giornata a quota 26.911,04, perdendo 1.026,77 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per il comparto costruzioni europeo che scivola a quota 396,97, dopo un avvio di sessione a 402,47.Tra i titoli del FTSE MIB, seduta molto negativa per Buzzi Unicem, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,43%.Tra le mid-cap italiane, seduta negativa per Cementir, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,31%.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per Astaldi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,75% sui valori precedenti.Chiusura in rosso per Caltagirone SpA, che termina la seduta segnando un calo dell'1,97%.Ribasso per Panariagroup, che chiude la seduta con una flessione dell'1,47%.