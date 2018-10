Il settore commodities italiano si muove verso il basso (-3,94%)

(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto materie prime dell'Italia. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Basic Resources.



Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto la giornata a quota 39.089,58 perdendo 1.561,04 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per il settore materie prime dell'Area Euro che scivola a quota 245,84, dopo un avvio di sessione a 248,78.



Tra le azioni più importanti dell'indice materie prime di Milano, aggressivo avvitamento per Tenaris, che tratta in perdita del 3,85% sui valori precedenti.



Tra le small-cap di Milano, retrocede molto Intek Group, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,43%. © RIPRODUZIONE RISERVATA