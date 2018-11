Il settore beni di consumo italiano si muove in territorio positivo (+1,21%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Andamento tonico per il comparto dei beni di largo consumo grazie alla scia positiva disegnata dall'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 120.532,56 con un incremento di 1.457,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue in rialzo a 355,74, dopo aver avviato la seduta a 352,85.Nel listino principale, punta con decisione al rialzo la performance di Brembo, con una variazione percentuale dell'1,79%.Tonica Ferrari che evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.In luce Fiat Chrysler, con un ampio progresso dell'1,49%.Tra le mid-cap italiane, rialzo per Technogym, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,83%.In primo piano OVS, che mostra un forte aumento del 2,37%.Andamento positivo per FILA, che avanza di un discreto +1,02%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni di consumo, grande giornata per Rosss, che sta mettendo a segno un rialzo del 8,31%.Decolla Landi Renzo, con un importante progresso del 2,55%.In evidenza B&C Speakers, che mostra un fortissimo incremento del 2,48%.