Il settore beni di consumo italiano si muove in territorio negativo (-2,48%)

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto dei beni di largo consumo, mentre mostra un'intonazione debole l'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Goods procede a quota 129.549,33 in diminuzione di 3.230,37 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione continua debole a 365,99 dopo aver avviato la seduta a 368,05.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni di consumo, a picco Brembo, che presenta un pessimo -4,55%.Sensibili perdite per Ferragamo, in calo del 4,39%.In apnea Pirelli, che arretra del 2,84%.Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni di consumo, affonda sul mercato Tod's, che soffre con un calo del 4,44%.Tonfo di Brunello Cucinelli, che mostra una caduta del 3,90%.Lettera su Technogym, che registra un importante calo del 2,62%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice beni di consumo, pressione su Massimo Zanetti Beverage, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,74%.Affonda Aeffe, con un ribasso del 2,62%.Crolla Centrale del Latte D'Italia, con una flessione del 2,46%.