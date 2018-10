Il settore beni di consumo italiano è in territorio positivo (+1,19%), giornata euforica per Piaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Scambi in positivo per il comparto dei beni di largo consumo che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 120.266,34 in crescita dell'1,19%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela a 347,8, dopo aver avviato la seduta a 346,63.Tra i titoli del FTSE MIB, rialzo per Moncler, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,07%.Acquisti a piene mani su Pirelli, che vanta un incremento del 2,56%.Effervescente Luxottica, con un progresso del 2,22%.Tra le mid-cap italiane, grande giornata per Piaggio, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,26%.Incandescente Brunello Cucinelli, che vanta un incisivo incremento del 4,04%.In primo piano OVS, che mostra un forte aumento del 3,31%.Tra le small-cap di Milano, ottima performance per Enervit, che scambia in rialzo del 4,58%.Decolla Titanmet, con un importante progresso del 4,17%.In evidenza Zucchi, che mostra un fortissimo incremento del 4,00%.