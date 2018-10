Il settore automotive dell'Italia si muove verso il basso (-2,47%), giornata in discesa per Pininfarina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto la giornata a quota 181.390,44 perdendo 4.681,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'indice europeo del settore auto e ricambi che scivola a quota 471,94, dopo un avvio di sessione a 480,01.Tra le azioni più importanti dell'indice automotive di Milano, retrocede molto Pirelli, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,54%.Sessione nera per Fiat Chrysler, che lascia sul tappeto una perdita del 2,52%.In caduta libera Ferrari, che affonda del 2,42%.Tra le azioni del Ftse MidCap, in forte ribasso Piaggio, che mostra un disastroso -2,83%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto automotive, a picco Pininfarina, che presenta un pessimo -3,39%.Pesante Landi Renzo, che segna una discesa di ben -3,27 punti percentuali.Seduta drammatica per Sogefi, che crolla del 3,05%.