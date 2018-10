Il settore automotive dell'Italia si muove verso il basso (-1,00%), Fiat Chrysler si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.



Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 185.797,94, in contrazione dello 1,00%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice europeo del settore auto e ricambi prosegue in tono cautamente positivo a 472,96, dopo aver avviato la seduta a 470,86.



Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice automotive, retrocede molto Fiat Chrysler, che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,37%.



Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell'1,77%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, composto ribasso per Immsi, in flessione dell'1,06% sui valori precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA