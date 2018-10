Il settore automotive dell'Italia si è mosso verso il basso (-6,50%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Andamento depresso per il comparto italiano auto e ricambi. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'EURO STOXX Automobiles & Parts.Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha chiuso la giornata a quota 189.356,45, perdendo 13.174,03 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'indice europeo del settore auto e ricambi che scivola a quota 481,05, dopo un avvio di sessione a 495,52.Tra i titoli del FTSE MIB, a picco Ferrari, che chiude gli scambi con un pessimo -8,14%.Affonda sul mercato Pirelli, che alla chiusura soffre con un calo del 5,98%.Seduta molto negativa per Brembo, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,86%.Tra le mid-cap italiane, debole la giornata per Piaggio, che porta a casa un calo dello 0,58%.Contenuto ribasso per CIR, che archivia la sessione in flessione dello 0,53%.Tra ledi Piazza Affari, giornata da dimenticare per Pininfarina, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,86% sui valori precedenti.Risultato negativo per Sogefi, con una flessione dell'1,64%.Ribasso composto e controllato per Landi Renzo, che archivia la sessione in flessione dell'1,43% sui valori precedenti.