Il secondo incidente al Boeing 737 MAX impone verifiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e provocato la morte dei 149 passeggeri di 33 nazionalità diverse (tra le vittime otto italiani) e degli otto membri d'equipaggio presenti a bordo,, pure senza superstiti, a un volo della Lion Air finito in mare al largo di Giacarta.. Il volo ET302 della della Ethiopian Airlines, partito da Addis Abeba e diretto a Nairobi, è precipitato alle 8,44 (ora locale), sei minuti dopo il decollo, vicino alla località di Bishoftu, 62 km a sud est della capitale etiopica., contraddistinto dalla siglae dal numero di serie 040152,Tra gli utilizzatori figurano, il primo dei quali in consegna ad aprile 2019 e permetterà al vettore irlandese di lanciare a livello operativo questa specifica versione., che viene proposto in quattro versioni e relative configurazioni di cabina,, garantendo una autonomia di 6.700 km a pieno carico. Il 737 Max-8, come quello in flotta alla Ethipian Airlines, è configurato in due classi e offre 162 posti a bordo.. A seguito di questa anomalia i piloti della compagnia indonesiana hanno tentato per 26 volte una correzione e la disabilitazione del software, senza riuscire a portare a termine l'operazione,Dopo la prima fase di indagini,e alla corrispondenza con il software di guida e controllo del velivolo.