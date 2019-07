Il rincaro del greggio infiamma i titoli petroliferi

(Teleborsa) - In bella mostra a Piazza Affari i titoli del settore petrolifero, sul rincaro del prezzo dell'oro nero in vista del vertice OPEC che in questi giorni si riunirà a Vienna. Le ipotesi di tagli all'output infiammano il comparto oil, con l'indice europeo di riferimento in rialzo dell'1,67%, mostrandosi secondo solo al settore tech (+1,88%) che beneficia della tregua commerciale tra USA e Cina.



Sulla borsa milanese le azioni Saipem stanno guadagnando il 2,49%, Tenaris il 2,69% ed Eni lo 0,59%. In Francia brillano Technip +2,61%, Total +1,17%, in Olanda Royal Dutch Shell +1,74%, in Spagna Repsol +1,83%, in Gran Bretagna BP +1,83% e Tullow Oil +2,39%.



















(Foto: Jetset GFDL 1.2) © RIPRODUZIONE RISERVATA