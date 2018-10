Il punto sulle commodities 15 ottobre 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Aggressivo ribasso per il, che flette in maniera scomposta archiviando la settimana con una perdita del 3,84%.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del(Crude Oil), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delleal test della resistenza 74,01.Ribasso scomposto per il, che archivia la settimana con una perdita secca del 6,72%.Lo scenario tecnico dellaRBOB mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,892 con area di resistenza individuata a2,037.Contenuto ribasso per il derivato sul, che archivia la settimana in flessione dello 0,29%.Lo status tecnico del Future sul Natural Gas è innel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,297, mentre il primoè stimato a 3,174.Ribasso composto e controllato per il derivato sulche archivia la settimana in flessione dello 0,82%.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve conpiù immediata vista a 530,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 513,7.Balza in avanti il Future sul, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,49%.L'esame di breve periodo del Mais classifica undella fase rialzista con immediata resistenza vista a 383,4 e primo supporto individuato a 367,9.La settimana chiude piatta per il derivato sui semi di, che riporta un cauto -0,09%.Le implicazioni di breve periodo del Semi di Soia sottolineano l'evoluzione della faseal test dell'area di resistenza 904,6.Nuovo spunto rialzista per il, che guadagna bene e porta a casa un +1,21%.Lo status tecnico di breve periodo dell'oro mette in risalto un ampliamento dellapositiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.239,3.Settimana positiva per il, che avanza bene e porta a casa un +1,46%.Allo stato attuale lo scenario di breve del platino rileva una decisa salita conindividuato a 848.