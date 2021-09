Il Prosek croato riconosciuto dalla UE. Italia offesa annuncia che farà ricorso

2 Minuti di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 09:30







(Teleborsa) - Il "Prosek" croato è stato ammesso dalla Commissione europea a far domanda di registrazione per l'indicazione di origine protetta (IGP) e rischia di far concorrenza al nostro rinomato Prosecco, che nasce in Veneto ed ha già una protezione DOCG. Una decisone che ha sollevato un coro di polemiche e mette a rischio il sistema dei protezione dei marchi in UE.



La decisione della Commissione è scaturita da due interrogazioni all'Europarlamento sullo stesso argomento, che ha diviso l'emiciclo a Strasburgo, ma soprattutto ha offeso l'Italia che ora ha due mesi di tempo per fare ricorso e presentare le sue obiezioni.



Immediata la reazione della politica italiana ad una decisione che sa di "sbagliato". Il Ministero delle Politiche agricole afferma di essersi "già opposto a questo riconoscimento e utilizzerà ogni argomentazione utile per respingere la domanda di registrazione promossa dalla Croazia, anche appellandosi ai principi di tutela espressi dalla Corte di Giustizia in casi analoghi, come ad esempio avvenuto nel recentissimo caso dello Champanillo spagnolo".



Una decisione percepita come una grande offesa anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia, che parla di una scelta "senza senso" e ricorda che "si tratta di un prodotto che ha avuto tutti i riconoscimenti formali, dalle stesse strutture amministrative della Commissione Europea, anche rispetto alla riserva del suo nome, ma il prosecco ha, addirittura, ottenuto il massimo riconoscimento di Patrimonio dell'Umanità da parte dell'Unesco".



Il Prosecco è uno dei prodotti più dinamici dell'export di vino italiano ed ha visto crescere le vendite all'estero del 35% nei primi sei mesi del 2021, più della media dei vini italiani che fanno segnare un +26%.