Il Presidente cinese Xi promuove Palermo e la Sicilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Prima di decollare questa mattina dall'aeroporto Falcone e Borsellino, a bordo del Boeing 747-8L dell'Air China diretto a Nizza. Ma anche, che in Cina aveva visitato la città natale di Xi., che ospiterà un terminal per le forniture di gas naturale liquefatto, e agli, ciascuno dei quali aspira a un movimento di 500 turisti al giorno e 3mila settimanali in arrivo con voli diretti di lungo raggio,