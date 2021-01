© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il presidente cineseha chiesto aiuto a, ex CEO di Starbucks, affinchè lo aiuti a, dopo gli anni burrascosi della presidenza Trump, in cui i due Paesi si sono scontrati con una guerra tariffaria e con imposizioni di restrizioni sulle aziende tecnologiche, soprattutto da parte statunitense.Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa governativa, Xi ha scritto a Schultz "pere commerciale tra Cina e Stati Uniti e nello sviluppo di relazioni bilaterali". Il testo completo della lettera non è stato divulgato.Xinhua non ha spiegato se la lettera entra in una più ampia campagna di persuasione di grandi aziende statunitensi in vista dell'insediamento del nuovo presidente, Joe Biden, ma ha detto che Xi stava rispondendo a unaper "il completamento di una società benestante" sotto la sua guida.Howard Schultz ha aperto iled è stato un frequente visitato del Paese da allora. Sotto la sua guida (è stato CEO fino al 2017), la Cina è diventata il più grande mercato di Starbucks al di fuori degli Stati Uniti, conin quasi 190 città.