Il petrolio torna sotto 100 dollari. Il gas riprende a salire

Martedì 15 Marzo 2022, 12:15







(Teleborsa) - Prosegue la discesa del prezzo del greggio, dopo il rally innescato con l'avvio della guerra in Ucraina, sulle attese di sviluppi positivi nei negoziati. Alla contrazione delle quotazioni di greggio, scese sotto la soglia dei 100 dollari al barile, contribuisce anche la paura che i nuovi lockdown in Cina possano impattare sulla domanda del più grande importatore al mondo di petrolio.



I future sul Brent perdono oltre il 5% portandosi a 101,04 dollari al barile, mentre il Light Crude WTI scende fino a 97,34 dollari.



Riprende a crescere, invece, il prezzo del gas che alla Borsa di Amsterdam sale fino a 120 euro al megawattora dopo un'apertura in area 105.







(Foto: © Amikishiyev / 123RF)