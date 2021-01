© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha riportato in augeper creare atmosfera nelle case degli italiani durante le festività, facendo. Lo ha confermato, presidente della Federazione nazionale che riunisce i florovivaisti di, affermando che "questi risultati, però, non possono rimanere un episodio spot, ma vanno accompagnati da misure snelle e applicabili per far ripartire l'intero settore"."Il parziale recupero di queste settimane indica una capacità di reazione e tenuta del florovivaismo", sottolinea Mati, ricordando che "l'interoe la pandemia ha completamente rivoluzionato l'equilibrio domanda/offerta", anche a causa dell'annullamento di feste, eventi e cerimonie, che hanno fatto perdere il 70%.Confagricoltura chiede quindi una, a partire dalla legge di bilancio, che già prevede alcuni primi elementi positivi come la proroga del bonus verde ed il programma sperimentale di messa a dimora di alberi per le foreste urbane e periurbane."Il comparto – spiega Mati - rappresenta quasi, garantisce un contributo notevole in termini di crescita ed occupazione senza dimenticare i benefici che i nostri vivai generano per il miglioramento dell'ambiente, della qualità della vita e del futuro del pianeta".