Pensioni, Prodi: da sciagurati affrontare la riforma pensando solo all'oggi

È una manovra economica quella del governo Lega-5Stelle che

termine e cerca di accontentare a breve termine

. Ma il Paese

deve vivere a lungo

, ha spiegato l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi all'Opificio Golinelli a Bologna per la presentazione del libro "Anni difficil" del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco.

Se si affronta il problema delle pensioni - ha aggiunto Prodi - pensando solo all'oggi siamo degli sciagurati, perché noi se va bene invecchiamo (e speriamo che vada bene per tutti noi)

.

Secondo Prodi il problema non è solo italiano

ma dei sistemi democratici in generale: il pensare a breve termine, cioè il pensare alle elezioni successive ha fatto in modo che il sistema democratico venisse reputato incapace di affrontare i grandi problemi. Tutti i politici pensano alle elezioni, mentre i problemi da affrontare sono le pensioni, la scuola e la sanità, cose che danno frutto dopo cinque anni se non dopo dieci

. Un atteggiamento, sostiene il Professore, che

sta facendo perdere alla democrazia autorita

in tutto il mondo e

spinge al desiderio di autorità, che è la nuova caratteristica del mondo negli ultimi due anni, dalle Filippine alla Cina, dalla Russia al Pakistan, in Iran e Turchia, Ungheria, Polonia e Italia e negli stessi Stati Uniti e Brasile

. In tutto il mondo permane, quindi,

questo desiderio di delega

, ed è questo, conclude Prodi,

il vero dramma delle nostre democrazie: se non poniamo rimedi sarà difficile perchè i problemi sono di lungo termine

.

