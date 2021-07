Il ministro Garavaglia al TTG Travel Experience di Rimini

Mercoledì 7 Luglio 2021, 17:30

(Teleborsa) - Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia sarà in fiera a Rimini per il 58° TTG Travel Experience, il 70° SIA Hospitality Design e il 39° SUN Beach&Outdoor Style, il più importante marketplace del turismo italiano firmato da Italian Exhibition Group che si terrà in presenza dal 13 al 15 ottobre prossimi. La conferma arriva dall'incontro a Roma di mercoledì 7 luglio con l'AD di IEG Corrado Peraboni.



L'Amministratore delegato di IEG, insieme al Group Brand Manager Gloria Armiri, ha illustrato al Ministro messaggio, composizione e obiettivi di TTG, SIA e SUN, sottolineando in particolare l'adesione di 700 buyer esteri e degli operatori del settore interessati che saranno presenti a Rimini negli stand delle Regioni per acquistare il prodotto turistico Italia. Un prodotto che viene declinato, al TTG 2021, secondo la nuova sensibilità con cui oggi il viaggiatore intraprende il viaggio e il soggiorno in Italia, secondo i trend anticipati nell'edizione dello scorso anno della manifestazione: con la fiducia che l'industry del turismo condivide con i consumatori valori attenti alla salute degli individui e del pianeta.

Al Ministro Garavaglia è stata illustrata anche la composizione delle "arene" del TTG, SIA e SUN 2021, dove le voci più importanti delle filiere del turismo condividono con gli operatori professionali stato dell'arte e anticipazioni dell'evoluzione di mercato. Dallo spazio istituzionale della Main Arena, cuore marketplace, alla Italy Arena, luogo di discussione dedicato alla cultura, all'arte e al territorio italiano, alla Global Village Arena, una finestra che alternerà eventi formativi a cura della Federazione Turismo Organizzato a dibattiti e seminari, sino alla Be Active Arena, dedicata alle nuove forme di turismo esperienziale. La Design Arena e l'Hospitality Evolution Arena, sono il clou per hospitality, hôtellerie e design. Mentre nelle Beach Arena e la Camping Arena, si scopriranno le tendenze per vivere al meglio il turismo balneare e degli spazi all'aria aperta.