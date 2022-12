Il mercato globale degli ascensori cresce rapidamente. Quali aspettative per le aziende italiane?

(Teleborsa) - Il business globale degli ascensori si rivela un settore sempre più in crescita. Con oltre 26 miliardi di investimenti gli USA rubano la scena, a livello globale, nel corso dell'anno che sta per concludersi. Per quanto riguarda il Vecchio Continente, invece, la Germania detiene la quota più rappresentativa (15%).Il Bel Paese è il secondo paese al mondo per numero di ascensori rispetto al numero di abitanti e il suo fatturato totale si avvicina ai 2,5 miliardi di euro annui.giunte recentemente da una stima di Market Watch, secondo cui il mercato globale del settore raggiungerà quota 125 miliardi di dollari di fatturato entro la fine dell'anno corrente, toccando poi i 195 miliardi di ricavi entro i prossimi 5 anni (+56%), con un tasso di crescita annuo del 7,6%.Entrando più nel dettaglio, stando a quanto indicato da Businesswire, la Cina avrà un incremento medio annuo pari al +5,45% entro i prossimi sei anni. A livello europeo, un approfondimento di Research & Markets afferma che la Germania detiene la quota di maggioranza (18%). Da segnalare che la stessa Germania, la Russia e il Regno Unito sono tra le prime dieci località in termini d'investimenti a livello mondiale. E ancora, sempre secondo Research & Markets, Polonia, Bulgaria e Ungheria sono i tre paesi in Europa che investiranno maggiormente in ascensori con l'obiettivo di aggiornare le infrastrutture locali.E in Italia? Emergono ulteriori dati interessanti da un recente report diramato da Assoascensori: nel solo 2021 il Bel Paese conta quasi 2 miliardi di euro di mercato interno e quasi 2,5 miliardi di fatturato totale.Il dato di partenza – spiega, uno dei principali player del mercato, ai microfoni di Teleborsa - è rappresentato dalla stima Assoascensori 2021, cioè quasi 2 miliardi di euro di mercato interno. Noi ipotizziamo una crescita complessiva pari al 15% in 5 anni come effetto combinato di sviluppo del business e impatto dell'inflazione sul potere di acquisto delle famiglie.Questa crescita sarà sostenuta da: il parco ascensori installato in Italia è molto vecchio con conseguenti necessità di adeguarlo agli standard di sicurezza e comfort attuali; gli edifici esistenti sono uno delle principali cause delle emissioni di gas serra in atmosfera e gli ascensori poco efficienti all'interno di essi ne sono molto spesso uno dei fattori; con un'ulteriore precisazione: la parte del settore legata ai nuovi impianti rappresenta una domanda derivata dal mondo delle costruzioni mentre il mercato della manutenzione è molto resiliente e la sua crescita può essere sostenuta dai nuovi servizi digitali, quali la manutenzione predittiva.Annualmente stimiamo un tasso di crescita medio del 3%. Complessivamente – spiega Lorino - assistiamo però ad un: in alcune zone del Paese si prospettano investimenti massicci in termini di rinnovamento e nuove costruzioni, con il conseguente impatto positivo sulla domanda di ascensori e servizi ad essi relativi, in altre regioni invece è tutto più rallentato.La destinazione d'uso depotrebbero avere ricadute importanti positive anche sul nostro settore, così come lo è già stato con i bonus fiscali avuti nel 2022.Ovviamente un rallentamento eccessivo dell'economia generale legata a costi energetici, aumento dell'inflazione e riduzione del potere di acquisto delle famiglie potrebbe avere impatto negativo.Il mercato - sottolinea Lorino - sta evolvendo rapidamente verso soluzioni tecnologiche quali gli impianti nativamente connessi e tutte le potenzialità ad essi associate; basti pensare che nel 2020 si stimavano 30 miliardi di oggetti connessi mentre nel 2025 questo numero salirà a 75 miliardi.Un altro trend trasversale è rappresentato dalla, che richiede di pensare prodotti e servizi nell'interezza del ciclo di vita.Ecco noi siamo pionieri sia per la digitalizzazione sia per la sostenibilità e vogliamo essere protagonisti in tutte queste sfide per garantire un futuro migliore ai nostri clienti, dipendenti, fornitori e azionisti.