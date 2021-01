© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha superato per la prima volta quota, spingendo la, secondo i dati di CoinMarketCap. Al suo picco precedente, alla fine del 2017 e prima di crollare, la capitalizzazione totale del mercato era appena superiore a 760 miliardi di dollari, secondo TradingView. La corsa non sembra volersi fermare:, dopo che nel 2020 è salito più del 300%. Non sono però i numeri a far credere a molti analisti che questi record rendano la situazione diversa da quella del 2017, quando la bolla scoppiò, ma la natura degli investitori.Soltanto ieri, JPMorgan ha affermato che il valore del bitcoin può raggiungere 146.000 dollari nel lungo termine e che questa criptovaluta compete ormai con l'nella stessa classe di asset. Ma soprattutto, secondo la banca americana, ci sono "pochi dubbi sul fatto che l'impulso delin bitcoin sia ciò che distingue il 2020 dal 2017".Un altro segnale confortante sulla maggiore maturità del mercato è dato dalla borsa delle criptovalute, secondo cui il numero totale di balene, ovvero di. Questo dato è il più alto da marzo 2020 e, inoltre, molti di questi indirizzi rappresentano i nuovi investitori istituzionali. Nella seconda parte dell'anno appena concluso, diverse aziende e nomi noti della finanza hanno annunciato di aver acquistato la popolare criptovaluta: il bitcoin ha ricevuto una spinta da, ma anche da(quest'ultima ha investito 425 milioni di dollari)."Il valore di 1000 miliardi consolida le criptovalute come una, che non si trova più ai margini della finanza tradizionale come un giocattolo per gli investitori al dettaglio - ha affermato Jack Purdy, analista finanziario di Messari - Dimostra che questa asset class ècome abbiamo visto di recente con il gran numero di istituzioni che sono entrate negli ultimi mesi".