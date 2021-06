Il maxi-ordine di United Airlines

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 30 Giugno 2021, 17:30







(Teleborsa) - La notizia del maxi-ordine di 270 nuovi aerei da parte di United Airlines sta orientando il mercato americano del trasporto aereo in modo diverso da quanto avveniva solo qualche settimana fa. Il piano d'acquisto di 200 velivoli da Boeing e 70 da Airbus rappresenta il più grande investimento di sempre per la compagnia aerea, che impegnerà 35 miliardi di dollari.



United ha ordinato a Boeing 200 737 Max, di cui 150 737-10, e 50 737-8, e ad Airbus 70 A321neo.



La mossa di United Airlines è destinata a incidere sull'economia statunitense e delinea un rilancio in grande stile del trasporto aereo post-pandemia.



(Foto: skeeze/Pixabay)