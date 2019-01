(Teleborsa) - I dati deboli sull'export della Cina e le conseguenti incertezze sulla crescita economica globale stanno penalizzando i titoli del comparto lusso che ne fa le spese a Piazza Affari.



Tra i player del settore luxury, soffre Moncler che mostra un calo del 3,31% seguita da Ferragamo che tuttavia limita il calo allo 0,23%. Giù inoltre Brunello Cucinelli dello 0,36%. Si muove in controtrend Tod's che guadagna l'1,32%.



