Il gruppo francese Vinci Airports rileva il controllo dell'Aeroporto di Gatwick

(Teleborsa) - Attraverso la controllata attiva nel settore aeroportuale, il gruppo franceseha siglato un(Global Infrastructure Partners) per, il secondo scalo principale di Londra, che vanta un flusso di oltre 46 milioni di passeggeri l'anno e 228 destinazioni in 74 paesi.La transazione, che ha un, dovrebbe essere completataIl restante 49,99% del secondo scalo del Regno Unito rimarrà a GIP, che in Italia controlla anche Italo-Ntv ed aveva acquistato il controllo dell'aeroporto dieci anni prima nel 2009.La controllata del gruppo d'oltralpeè uno deinel settore degli aeroporti internazionali e gestisce lo sviluppo e le operazioni di. Nel 2017 il Gruppo ha servito oltre 250 compagnie e gestito oltre 180 milioni di passeggeri.ha chiuso l'anno fiscale al 31 marzo 2018 con ricavi per 764,2 milioni di sterline e un Ebitda di 411,2 milioni di sterline.