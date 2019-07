Il Gruppo Cap inaugura primi cantiere Green a Magnago

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Hanno preso l'avvio, a Magnago, i lavori per il, gestore delintegrato della Città metropolitana di. Questi sono stati affidati all'azienda Sia srl, all'interno dell'accordo quadro 2018/2021.Il progetto, dal valore economico diè stato posto in essere per la. La realizzazione della nuova rete fognaria riguarderà le strade di via Ada Negri, via Novara e via F.lli Bandiera. Per la realizzazione verranno utilizzate, mentreper il cantiere avranno uned i materiali di rinterro degli scavi saranno costituiti da sabbietta, ghiaietto e frantumato interamente riciclati, preferibilmente, se le analisi della composizione del terreno scavato daranno esito positivo per il riutilizzo, provenienti dallo scavo stesso.Grazie a queste scelte Sia srl ha potuto valutare, sia in temine di anidride carbonica equivalente sia in termini di fabbisogno energetico, la, previste a livello internazionale. L'analisi, realizzata secondo lo standard internazionale, conclude che il cantiere di Magnago rrispetto allo stesso lavoro eseguito con le tecniche e i materiali tradizionali.si è inoltre pensato diAd essere scelti, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, sono statiche complessivamente in 10 anni l'attività di porteranno ad annullare le emissioni prodotte."Resilienza, è questa la parola giusta per comprendere il nostro approccio verso il territorio di Magnago e di tutti i Comuni della Città metropolitana. L'abbiamo messo nero su bianco nel nostro primo piano di sostenibilità che guarda al 2033 e chee lo spreco di una risorsa essenziale come l'acqua, creando valore dalle materie di scarto", dichiarapresidente e amministratore delegato di Gruppo Cap.