Il Governo conferma le previsioni del DEF. La manovra sarà da 36,7 miliardi

(Teleborsa) - Il governo "ritiene opportuno confermare le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF" a seguito della "mancata validazione del quadro economico" da parte dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio. E' la replica del, che interviene per la seconda volta in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF per mano dell'UPB."Le- spiega il titolare del dicastero di Via XX Settembre - ammontano a 15 miliardi di euro, di cui. Nell'anno successivo le coperture sono di 7,8 miliardi con un importo analogo di tagli e aumenti di entrate pari a 3,9 miliardi, nel 2021 4,7 i miliardi dovuti ai tagli e 5,2 miliardi alle maggiori entrate".Tria invita, poi, a non lasciare che "la volatilità di breve termine dei mercati offuschi la nostra capacità di formulare valutazioni e previsioni equilibrati". I rischi politici ed economici internazionali sono sempre esistiti ed è anche per questo motivo che nei documenti di programmazione si formulano previsioni prudenziali e non ottimistiche. Ma "".Il conto delle misure della manovra prevede interventi per 36,7 miliardi nel 2019 secondo i dati forniti dal ministro dell'Economia. Le coperture sono realizzate per 22 miliardi da maggior deficit e da 15 miliardi di tagli e maggiori entrate.