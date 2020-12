© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Riprende negli aeroporti nazionali la "della statua raffigurante la, nell'ambito delle iniziative del, concesso dal Santo Padre Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti eIl Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori e ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, era statocon la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto a cui hanno fatto seguito iniziative religiose e civili.L', Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell'Aviazione Civile dellaper alcune tappe, sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nelle celebrazioni dell'anno giubilare, e, in particolare, nell'organizzazione dei viaggi aerei negli scali nazionali della statua raffigurante la Madonna.Il calendario delle iniziative negli aeroporti italiani, che era stato temporaneamentee che aveva visto coinvolti gli scali di Ancona, Bari, Cagliari, Milano Linate, Palermo, Pescara e Roma Fiumicino, riprende come auspicio di ripartenza, la prossima settimana.la statua arriverà nell'. Il programma della tappa bolognese prevede che per alcuni giorni la sacra icona sia esposta anche nel Pontificio Seminario Regionale dell'Emilia Romagna per celebrare il centenario della fondazione.Seguirà la tappa presso l'aeroporto d, dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, e quella presso l'aeroporto di, dal 7 al 21 gennaio 2021.Gli aeroporti che ospiteranno successivamente, nel corso del proseguimento dell'anno giubilare, la statua raffigurante la Madonna di Loreto saranno quelli dNegli aeroporti saranno previste, ove possibile, cerimonie di accoglienza per l'arrivo della statua raffigurante la Madonna, nel rispetto delle vigenti misure a tutela della salute pubblica.