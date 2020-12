© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 15 e 16 dicembre 2020,e Assogestioni organizzano gli, una due giorni diche ha l'obiettivo di promuovere laal fine di renderli più efficienti, efficaci e competitivi.I professionisti del settore e i rappresentanti di istituzioni e di autorità di regolamentazione e vigilanza si incontrano per analizzare lo stato attuale dei FIA e per dibattere sulle loro potenziali evoluzioni future., pensiero e azione per trasformare il risparmio nel principale fattore di crescita del Paese.Ladegli Alternative Investment Funds Days, con anche la partecipazione di Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, è. Nel corso della giornata, vengono commentate le prime evidenze emerse dalla consultazione pubblica del MEF sulla revisione della disciplina dei FIA italiani riservati. Tra gli argomenti affrontati anche la revisione della normativa europea, i processi di autorizzazione e quotazione dei FIA chiusi e i PIR alternativi.La, approfondisce le prime esperienze di gestione, distribuzione e investimento in FIA, con interventi dedicati alle prime esperienze di quotazione e alle riflessioni sui benefici del listing di tali prodotti.La quotazione dei FIA chiusi permette di sfruttare il momento dell'Offerta Pubblica Iniziale per supportare la distribuzione, massimizzare il fundraise, ampliare la platea di investitori target e ottimizzare le risorse disponibili durante l'intero ciclo di vita dei fondi, anche per il tramite di ricorrenti aumenti di capitale. La quotazione rende inoltre più efficienti i meccanismi di liquidazione anticipata dell'investimento in FIA.Le prime azioni concrete hanno visto l'introduzione sul segmento professionale deldell'innovativa modalità di negoziazione ancorata al NAV e un costante e continuo dialogo con l'industria al fine di sviluppare una serie di nuove quotazioni e identificare ulteriori formule a supporto del fundraising e del trading secondario dei FIA. Il MIVe di un segmento in cui è possibile negoziare FIA riservati ai soli investitori professionali., con una capitalizzazione aggregata di oltre 850 milioni di euro a fine novembre 2020.- ha dichiarato-. Il potenziamento dei FIA, il cui ruolo strategico è riconosciuto anche a livello internazionale, richiede azioni mirate e competenze sofisticate. Gli approfondimenti organizzati insieme ad Assogestioni, con cui Borsa Italiana condivide l'impegno nello sviluppo di tali prodotti, consentiranno nelle giornate del 15 e 16 di dicembre di avere un quadro completo dello stato dell'arte e dei progetti in essere. In particolare, gli aspetti regolamentari e di vigilanza con istituzioni e autorità saranno corredati da contenuti concreti di produzione, distribuzione e di quotazione con alcuni dei principali attori del mercato"., specie in un contesto di mercato indebolito dagli effetti dell'emergenza sanitaria - ha commentato-. L'investimento nei mercati privati può dare un contributo fondamentale innescando un circolo virtuoso tra aziende e operatori finanziari in grado di sostenere l'economia reale, con effetti positivi sulla crescita. Per questo èmantenendo la stabilità complessiva del sistema finanziario europeo. Questo evento che organizziamo insieme a Borsa Italiana costituisce un'importante occasione di dialogo tra rappresentanti delle istituzioni, delle autorità e operatori del mercato per verificare quali nuovi scenari potrebbero aprirsi per l'industria degli investimenti alternativi e individuare gli elementi del quadro normativo che dovrebbero essere modificati per migliorarne la capacità concorrenziale e per stimolare la crescita degli ELTIF".