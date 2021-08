Il FTSE 100 perderà il suo secondo peso massimo con l'uscita di BHP

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:30







(Teleborsa) - Con l'annunciata uscita di BHP - la maggiore società mineraria al mondo - il FTSE 100 perderà il suo secondo titolo più grande per valore di mercato. BHP lascerà l'indice azionario delle 100 società più capitalizzate quotate al London Stock Exchange in quanto ha deciso di mettere fine alla sua struttura a doppia quotazione (UK e Australia).



Le società utilizzano la doppia quotazione per vantaggi come liquidità aggiuntiva, maggiore accesso al capitale e la possibilità per le sue azioni di essere negoziate per periodi più lunghi (se le borse su cui sono quotate sono in fusi orari diversi). Questa struttura ha però costi maggiori. BHP passerà a un'unica quotazione primaria in Australia. Le azioni di BHP saranno comunque quotate anche a Londra e Johannesburg, con un programma di American Depository Receipt (ADR) alla Borsa di New York.



"Chiaramente è un duro colpo perdere un peso massimo del genere - ha commentato a Bloomberg Neil Wilson, capo analista di mercato di Markets.com - Ma aiuterà a bilanciare un po' di più il FTSE 100 con meno affidamento sulle risorse di base. Un po' meno mining, un po' più spazio per la tecnologia emergente non è sicuramente una cosa terribile".