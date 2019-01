Il disagio sociale continua a scendere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Lo certifica l'ultima indagine condotta da, che mensilmente monitora le dinamiche della disoccupazione e dell'inflazione per elaborare un indice rappresentativo del disagio.Il. E' ormaiche l'indice del disagio sociale si mantiene, per effetto dellaper i beni e i servizi ad alta frequenza d'acquisto e dell'aumento del tasso di disoccupazione.Sul fronte del, sembra emergere come lacominci a produrre i primi deboli: a novembre il tasso di disoccupazione ufficiale si è attestato al 10,5%, un decimo di punto in meno rispetto al mese precedente e cinque decimi nel confronto con lo stesso mese del 2017.Nello stesso mese isono aumentati dell'1,9% su base annua, indi un decimo di punto rispetto a quanto rilevato a ottobre.