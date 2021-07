Il direttore generale ENAC Alessio Quaranta è stato eletto presidente ECAC

Lunedì 12 Luglio 2021, 17:30

(Teleborsa) - Alessio Quaranta, direttore generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), è stato nominato presidente dell'European Civil Aviation Conference (ECAC), l'organizzazione aeronautica più ampia e più longeva d'Europa. L'ECAC riunisce 44 Paesi membri (i 27 comunitari più 17 non comunitari) e fa parte dell'ICAO - International Civil Aviation Organization. Il suo obiettivo è promuovere il sistema del trasporto aereo europeo in maniera sicura, efficiente e sostenibile, oltre ad armonizzare le politiche nel settore dell'aviazione civile.

Quaranta, il secondo italiano ad assumere la carica di presidente dalla fondazione dell'organizzazione (1955), succede alla canadese Ingrid Cherfils. L'incarico di presidente ECAC ha durata triennale, con decorrenza immediata. All'interno dell'organizzazione, il direttore generale dell'ENAC ha già ricoperto, nel corso degli ultimi anni, il ruolo di vice presidente e Focal Point Security & Facilitation, cioè responsabile per la sicurezza (incluso antiterrorismo e prevenzione da atti illeciti in ambito aereo e aeroportuale) e per le Facilitazioni (comprese le questioni relative all'immigrazione e alle procedure di controllo delle frontiere).

"Complimenti per il nuovo prestigioso incarico di Alessio Quaranta, chiamato alla guida dell'aviazione civile del continente europeo - ha dichiarato il presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma - Sono certo che il neo presidente ECAC saprà affrontare con equilibrio istituzionale le sfide che attendono il settore nel continente europeo, tra cui la ripartenza dopo la pandemia che ha compromesso l'economia del settore, la sostenibilità ambientale, la crescita del traffico, gli investimenti infrastrutturali, la garanzia della sicurezza, la centralità del passeggero e i nuovi concetti di mobilità aerea".

Attestati di stima sono arrivati anche da Assaeroporti. Il presidente Carlo Borgomeo, a nome dei vertici e del consiglio direttivo, ha espresso "le sue più vive congratulazioni" e augurato buon lavoro ad Alessio Quaranta "per il prestigioso incarico a presidente dell'ECAC". "La nuova nomina è un importante riconoscimento al direttore generale Alessio Quaranta e al ruolo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile nel promuovere la sicurezza, l'efficienza e la sostenibilità del trasporto aereo a livello europeo e internazionale", ha aggiunto.