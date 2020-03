© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA L’epidemia rallenta mentre gli effetti sull’economia dilagano. Il governo promette nuove misure e altri 25-30 miliardi, il Parlamento si prepara a concedere altro deficit, ma i governi europei restano molto distanti e il Consiglio europeo di domani prepara un nuovo “nulla di fatto”.La riunione di ieri dell’Eurogruppo, ovvero dei ministri delle finanze e del tesoro della zona euro, si è infatti conclusa senza un documento finale condiviso che avrebbe dovuto offrire più soluzioni ai leader Ue impegnati domani nel terzo Consiglio in dieci giorni.L’Italia, insieme a Spagna, Francia e Grecia, punta a misure non invasive delle rispettive sovranità. Eurobond e utilizzo del Mes, ma senza paletti e condizionalità, le due soluzioni evocate sinora senza successo per le resistenze ufficiali dell’Olanda e per quelle meno sbandierate della Germania.Si tratterà ancora perché, come sostiene il commissario Ue Paolo Gentiloni, “occorre costruire il consenso” e “il confronto è l’unico modo”. I tempi si allungano, nel frattempo tocca alla Bce intervenire sul mercato, a meno che l’esplosione del Covid in aeree della Ue che si considerano immuni, non faccia precipitare la crisi e mutare idea anche a quei paesi Ue un po’ “frugali” e un po’ “paradisi fiscali”.