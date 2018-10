Il Decreto fiscale porta allo scontro tra M5S e Lega. Conte convoca CdM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Frattura al Governo per l'ultima bozza del decreto fiscale. Quella che è stata definita "pace fiscale" agita gli animi e porta allo scontro tra gli alleatiDopo le accuse del vicepremierche ha parlato di "testo manipolato e di denuncia già pronta, il Premiertenta di gettare acqua sul fuoco.Il Presidente del Consiglio per sedare gli animi si gioca la carta della convocazione di unper sabato 20 ottobre. Scopo: rivedere il testo del decreto, ma Ministro dell'Interno e vicepremier leghista,lo esclude.Il Presidente del Consiglio è fermo e va avanti. Ma il Carroccio fa sapere che alla "riunione non andrà nessuno". La tensione sale al tal punto che alcuni rumors paventano le dimissioni diche necessitano della smentita di. E quando è ormai nottefa dietrofront: "Se serve, ci sarò".