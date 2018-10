© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mai più "furbetti del cartellino" nella Pubblica Amministrazione. Nel disegno di legge approntato dal Ministro- ribattezzato "ddl concretezza" - sono previsti. Lo scopo è quello dinegli uffici pubblici.Il ddl concretezza, già approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 settembre, ha inoltre "l'obiettivo di individuare soluzioni per garantire l'della pubblica amministrazione, ile l'incremento delladei servizi forniti".In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del "", con il compito di procedere alle rilevazioni dello stato e delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di funzionamento delle P.A. e della individuazione di eventuali misure correttive.Nell'ottica dell'incremento della efficienza e della riduzione dei tempi di accesso al pubblico impiego, si prevedono, inoltre,da parte delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, per una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente., già trasmesso per il previsto parere al Garante per la protezione dei dati personali e alla Conferenza unificata,