Il Covid non infetta il fatturato delle multinazionali del Web: +17% il primo semestre

(Teleborsa) - Lanon ha colpito i giganti del Web. A certificarlo è il rapporto annuale dell'Area Studi di Mediobanca sui giganti del WebSoft che riporta come le grandihanno fatto segnare nel primo semestre una crescita del fatturato delrispetto allo stesso periodo del 2019.Ottime anche le performance degli(+16,6%), con il record didi profitti netti al giorno, quasi quattro volte di più rispetto alle multinazionali manifatturiere. Nei primi sei mesi dell'anno è aumentata anche la, con un ritmo medio di +11 miliardi al mese, raggiungendo 589 miliardi a fine giugno.Se si guarda ai singoli gruppi, da gennaio a giugno il primato in termini di ricavi in termini percentuali spetta a Nintendo (+71,5%), seguito da Amazon (+33,5%) e da Salesforce (+29,5%). Appena giù dal podio tre gruppi cinesi: Alibaba (+28,6%), JD.com (+28%) e Tencent (+27,9%). In negativo, come prevedibile, le aziende legate alla mobilità come Uber (-7,7%) o al turismo, come Expedia (-51,8%) e Booking (-56,4%).Dando uno sguardo agli andamenti dei diversi settori economici ci si accorge infatti di come ilabbia colpito in maniera nettamente differente i ricavi: da una parte c'è stato un boom dell'(+31,3%), del(+26,1%), della sottoscrizione di(+24,6%) e dell'offerta di(+22,2%); dall'altro si è avuta il crollo dei ricavi per quelle aziende operanti nella(-22,6%) e delle vendite online die prenotazioni di(-50,8%).Secondo quanto raccolto dal rapporto, nei primi nove mesi del 2020 ladei colossi del Web e del software è aumentata complessivamente del 30,4% (-6% per le multinazionali della manifattura). A fine settembre il podio della Borsa è occupato da Microsoft (1.357 mld),(1.345 mld) e Alphabet (852 mld).