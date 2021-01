© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. "Gli impatti devastanti dellasi riflettono chiaramente negli indicatori di performance finanziaria dei club vincitori dei sei più importanti campionati europei della passata stagione", anticipa la società di analisi e revisionenel suo quinto report annualePer quanto riguarda iil trio Juventus, (-13,4%), Paris Saint-Germain (-15%) e Porto (-50,5%) hanno registrato un calo a due cifre, mentre Bayern Monaco (-2,9%), Liverpool (-7,9%) e Real Madrid (-8%) hanno registrato diminuzioni inferiori al 10% grazie alla loro capacità di aumentare i ricavi commerciali.Nel complesso iaccusano undi euro, posizionandosi a meno di 6,3 miliardi di euro in valore aggregato, con una perdita del 13,9%.Stessa dinamica per il, che chiude in attivo per i campioni tedeschi e spagnoli: il Bayern in utile (5,9 milioni) grazie anche alla Champions League, il Real in pareggio (0,3 milioni). Accusano perdite invece Juventus (-89,7 milioni), Porto (-116 milioni) e Paris Saint-Germani (-125 milioni).I primi 20 club europei accusano nel complesso una riduzione del risultato di 1,1 miliardi, chiudendo con unasenza il Liverpool, per il quale non è disponibile il dato del risultato netto.