Il coronavirus travolge anche i Comuni: perdite per 1,6 miliardi

(Teleborsa) - Si aggiungono anche gliitaliani all'elenco delle vittime. Nel bimestre, ledegli enti locali hanno subìto unadi oltre il 65% delle entrate derivanti dai principali tributi locali: oltre 1,6in meno rispetto agli stessi mesi del 2019. La diminuzione degli incassi è stata mediamente pari a 207 mila euro per ciascun ente comunale italiano: si va dai. Tra le casse "più sofferenti" anche. Quasi ildei minori introiti tributari, pari asono attribuibili alla mancatadell'imposta unica(IUC).È quanto emerge da uno studio diche ha confrontato gli incassi deidel periodo marzo-aprile del 2020 con lo stesso periodo dell'anno precedente rispetto ai principali tributi locali: addizionale Irpef, imposta municipale propriatassa sui rifiuti, tributo per i servizi indivisibili, tassa di occupazione di spazi e aree pubblicheimposta di soggiorno e imposta comunale sulla pubblicitàLa fonte utilizzata – precisa la nota di Demoskopika - è il, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, nato dallatra lache rileva telematicamente glieffettuati daidi tutte le"L'– dichiara il Presidente di- si èanche sulle entrate comunali producendo effetti negativi sui sistemi economici locali e, soprattutto, mettendo a rischio alcuni servizi essenziali, non ultimo quello della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Èche, nel prossimo periodo, tra rinvio del pagamento dei tributi e difficoltà di pagamento per, si consolidi unodiperdita diper gli enti locali che potrebbe costringere moltial taglio deio, peggio ancora, alladelfinanziario. In questo allarmante contesto, - conclude - le misure previste finora nel decretosonoma ancoraBisogna