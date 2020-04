© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Tutti giù tranne, la sua ex moglie ed. L'emergenzae i suoi effetti sulle borse di tutto il mondo hanno: la top ten di questa speciale classifica da inizio 2020 ha accumulatoSecondo il, infatti, ilha fatto segnare unche si aggira ora intorno ai 118 miliardi di dollari. Nella top 50 dei miliardari in positivo solo lacon un, ed il re delle auto elettricheche, nonostante le perdite del titolo, ha visto incrementare il suo patrimonio, scavalcando anche il primo degli italiani in questa speciale classifica.infatticon unae un patrimonio di 26,9. Male anche il connazionaleil numero due(-16,4 miliardi) e(-20 miliardi) insieme ai miliardari della: il 2020 finora ha portato aun rosso da 17 miliardi, mentre i fondatori di Google,, hanno perso 10 miliardi ciascuno.