Il comparto media dell'Italia procede in rosso (-2,11%)

(Teleborsa) - Segno meno per l'indice media italiano a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'EURO STOXX Media.Il settore Entertainment & Media ha chiuso a quota 10.496,42 in calo di 225,74 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice del settore Media europeo chiude in positivo a 222,16, dopo aver avviato la seduta a 222,19.Tra i titoli del FTSE MIB, in forte ribasso Mediaset, che chiude la seduta con un disastroso -3,01%.Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice media, giornata incolore per Rai Way, che chiude la giornata del 12 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,89% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto media, a picco Triboo, che chiude gli scambi con un pessimo -5,16%.Affonda sul mercato RCS, che alla chiusura soffre con un calo del 4,72%.Seduta molto negativa per Cairo Communication, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,09%.