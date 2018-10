Il comparto media dell'Italia chiude in alto (+3,11%)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si muove a passi da gigante l'indice media italiano che fa anche meglio dell'EURO STOXX Media, con un guadagno di 307,38 punti, archiviando la giornata a quota 10.203,8.L'indice del settore Media europeo intanto guadagna 1,61 punti, dopo un incipit a quota 220,99.Tra le azioni più importanti dell'indice media di Milano, prepotente rialzo per Mediaset, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,95% sui valori precedenti.Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto media, vigoroso rialzo per Rai Way, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,67%.Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice media, grande giornata per RCS, che mette a segno un rialzo del 8,26%.Ottima performance per Gruppo Editoriale l'Espresso, che ha chiuso in rialzo del 5,05%.Seduta decisamente positiva per Giglio Group, che ha terminato in rialzo del 3,03%.