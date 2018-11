Il comparto immobiliare italiano si muove in territorio positivo (+1,25%), seduta effervescente per Nova Re

(Teleborsa) - Andamento tonico per l'indice delle società immobiliari in Italia grazie alla scia positiva disegnata dall'indice EURO STOXX.



Il FTSE Italia Real Estate REITs ha aperto a 11.856,33 con un incremento di 147,48 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue in rialzo a 358,3, dopo aver avviato la seduta a 354,72.



Tra le azioni del Ftse MidCap, brilla IGD, che passa di mano con un aumento del 2,48%.



Buoni spunti su Beni Stabili, che mostra un ampio vantaggio dell'1,08%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, effervescente Nova Re, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,55%.



Ben impostata Coima Res, che mostra un incremento dell'1,05%.



Performance modesta per CIA, che mostra un moderato rialzo dello 0,68%.