Il Comparto finanziario in Italia prosegue la serie di sei ribassi consecutivi (-2,59%)

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il settore finanziario italiano, mentre mostra un'intonazione debole l'indice EURO STOXX.Il comparto finanziario in Italia scivola a quota 10.191,3 in diminuzione di 270,74 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione è risultato debole a 344,49 dopo aver avviato la seduta a 346,63.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, affonda sul mercato Banco BPM, che alla chiusura soffre con un calo del 4,76%.Seduta molto negativa per Poste Italiane, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,03%.Giornata da dimenticare per Intesa Sanpaolo, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,43% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, aggressivo ribasso per Banca MPS, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 5,58%.Ribasso scomposto per Credem, che archivia la sessione con una perdita secca del 3,44% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per Mutuionline, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,59% sui valori precedenti.Tra le small-cap di Milano, chiusura in profondo rosso per Banca Carige, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 6,12%.In forte ribasso Risanamento, che chiude la seduta con un disastroso -4,74%.A picco Conafi, che chiude gli scambi con un pessimo -3,88%.