Il comparto finanziario in Italia è in territorio positivo (+1,26%), seduta effervescente per Banco di Desio e della Brianza

(Teleborsa) - Scambi in positivo per il settore finanziario italiano che segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dall'indice EURO STOXX.Il FTSE Italia Financials ha aperto a 10.534,65 in crescita dell'1,26%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione prosegue all'insegna della cautela a 355,07, dopo aver avviato la seduta a 352,85.Tra i titoli del FTSE MIB, brilla Banca Generali, che passa di mano con un aumento del 3,11%.Brilla Unipol, con un forte incremento (+2,45%).Ottima performance per Poste Italiane, che registra un progresso del 2,14%.Tra le mid-cap italiane, effervescente Banca MPS, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,93%.Exploit di Credito Valtellinese, che mostra un rialzo del 2,92%.Su di giri Tamburi (+2,26%).Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice finanziario, protagonista Banco di Desio e della Brianza, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,42%.Acquisti a piene mani su Lventure Group, che vanta un incremento del 3,54%.Effervescente CIA, con un progresso del 2,41%.