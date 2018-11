Il comparto del commercio in Italia in rialzo (+1,10%), notevole balzo in avanti per Ivs Group

(Teleborsa) - Rialzo per il settore vendite al dettaglio, che segue l'andamento rialzista evidenziato dall'EURO STOXX Retail.



Il FTSE Italia Retail ha aperto a 129.004,15, in aumento di 1.414,51 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto il comparto vendite al dettaglio europeo prosegue in forte progresso a 488,83, dopo aver avviato la seduta a 479,05.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto vendite al dettaglio, rialzo marcato per Marr, che tratta in utile dell'1,14% sui valori precedenti.



Tra le small-cap di Milano, prepotente rialzo per Ivs Group, che mostra una salita bruciante del 2,90% sui valori precedenti.



Su di giri CHL (+2,88%).



Si muove in territorio positivo Unieuro, mostrando un incremento dell'1,03%.